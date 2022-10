Bayern München overklast Barcelona op pijnlijke avond, Catalanen weer vroeg uitgeschakeld

Alle uitslagenFC Barcelona heeft het opnieuw niet kunnen bolwerken tegen Bayern München. De spelers van Xavi kregen voor het duel (dankzij de 4-0 zege van Inter ) al te horen dat ze na de winterstop opnieuw in de Europa League gaan spelen en dat leek de spelers bepaald niet extra te motiveren. Bayern München, dat al zeker was van een plek in de tweede ronde van de Champions League, won met 0-3.

Barça zag Inter eerder op de avond met 4-0 van Viktoria Plzen winnen, waardoor de Italianen ook na het WK in de Champions League zullen spelen. En dus was het heerlijke affiche in Camp Nou er vanavond een om de eer en de premie. Daar leek Bayern, de laatste jaren toch al een plaaggeest van de Catalanen, heel wat meer in geïnteresseerd.

Sadio Mané opende al snel de score voor Bayern, waarna Eric Maxim Choupo-Moting nog voor rust voor de 0-2 zorgde. Net voor de pauze leek Barcelona de kans te krijgen iets terug te doen toen de scheidsrechter in een duel tussen Robert Lewandowksi en Matthijs de Ligt een strafschop zag. De VAR greep echter in, liet de beelden aan de arbiter zien en die draaide zijn beslissing terug.

Volledig scherm Robert Lewandowski gaat wel erg makkelijk liggen en de VAR grijpt in. © REUTERS

Na rust dacht Serge Gnabry voor de derde Duitse treffer te zorgen, maar opnieuw greep de VAR in. Buitenspel en dus geen 0-3. Die kwam er in blessuretijd alsnog. Benjamin Pavard tikte na een corner van dichtbij binnen en zorgde zo voor het slotakkoord.

Louis van Gaal

Net als vorig jaar komt er na de groepsfase al een einde aan de Champions League-campagne van Barcelona. De laatste keer dat dat twee keer achter elkaar gebeurde was aan het einde van de vorige eeuw, toen Louis van Gaal het voor het zeggen had in Camp Nou.

Dumfries verder met Inter

Inter wist zich eerder op de avond wel te plaatsen voor de achtste finales. De ploeg van Denzel Dumfries (basis) en Stefan de Vrij (bank) won in eigen huis met 4-0 van Viktoria Plzen en verwees FC Barcelona zo naar de Europa League.

Inter koos direct vanaf de aftrap de aanval en maakte de bezoekers zo meteen duidelijk dat er niets te halen viel. Het duurde even voordat de Italianen de score openden, maar nog voor rust was het treffen beslist. Henrikh Mkhitaryan en Eden Dzeko tekenden voor de treffers. De Bosnische spits tekende in de tweede helft ook voor de 3-0 en maakte zo zijn elfde(!) Europese treffer tegen Viktoria Plzen.

Ook in de slotfase viel er nog wat te juichen voor de Inter-fans. Eerst toen Romelu Lukaku na twee maanden blessureleed weer eens in kon vallen. Daarna toen de Belg de 4-0 binnen schoot. Het was het 20ste tegendoelpunt voor de Tsjechen in vijf wedstrijden.

