Bayern München ontslaat Kovac: Ten Hag kandidaat

In Duitse media wordt Ajax-trainer Erik ten Hag, die eerder werkzaam was in München, als één van de kandidaten genoemd om Kovac op te volgen. Marc Overmars, technisch directeur bij Ajax, zei eerder dat het een goed teken is dat clubs interesse hebben in Ten Hag. ,,Als zulke grote clubs komen... hoe vaak krijg je zo’n kans? Daar zullen we altijd naar kijken”, zei Overmars vorige week tegen FOX Sports.