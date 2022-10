Bayern München in doelpuntenfestijn langs Mainz

Pablo Marí (ex-NAC en Arsenal) reageert na steekpar­tij vanuit het ziekenhuis: ‘Ik heb geluk gehad’

Pablo Marí is vandaag succesvol geopereerd nadat hij donderdagavond in een supermarkt in Assago werd neergestoken. De Spaanse verdediger, door Arsenal verhuurd aan Serie A-club Monza, raakte gewond aan zijn rug.

28 oktober