Bayern München domineert in achtste finales Champions League: ‘PSG niet de meest atletische ploeg, verre van zelfs’

Paris Saint-Germain had niets in te brengen tegen Bayern München in het eerste deel van de achtste finales in de Champions League. Op eigen veld verloor PSG ondanks de aanwezigheid van Lionel Messi, Neymar en invaller Kylian Mbappé met 0-1. Een media-overzicht.

De voorpagina van L’Équipe zei voldoende, het c-woord was gevallen: ,,Lionel Messi en zijn teamgenoten moeten op 8 maart een prestatie leveren om een nog grotere crisis te voorkomen.” PSG verloor dit kalenderjaar al meer wedstrijden dan het afgelopen seizoen in totaal: vijf.

,,In het midden van een moeilijke periode ontwaakt PSG te laat. De laatste twintig minuten waren niet genoeg om een nederlaag tegen Bayern te voorkomen", schreef L’Équipe gisteravond na het duel. Over het aanvalsspel schreef de krant: ,,Eigenlijk gebeurde helemaal niets in de eerste helft met tien schoten voor de Duitsers tegenover één voor PSG, een teken van hun dominantie. Het Parijse aanvalsspel stelde eigenlijk helemaal niks voor.”

De toonaangevende sportkrant zag de het sterrenensemble zich in een oncomfortabele positie heeft gemanoeuvreerd. PSG moet volgens L’Équipe hoop putten uit de wedstrijd op 7 april 2021, toen de Fransen met 3-2 wonnen in de kwartfinales van de Champions League.

Ook Le Parisien toonde zich kritisch over het optreden van de thuisclub. ,,PSG is niet de meest atletische ploeg in deze competitie, verre van zelfs. De ontmoeting gisteravond heeft dat weer eens aangetoond. De mannen van Cristophe Galtier renden minder dan hun tegenstander.” De UEFA hield de cijfers bij: 110,4 kilometer tegenover 118,3 kilometer.

,,De terugkeer van de herstelde Kylian Mbappé is genoeg om PSG enige hoop te geven voor de return over drie weken", schreef Le Monde over de kraker. De steraanvaller, die in de 57ste minuut binnen de lijnen kwam en eigenlijk helemaal niet zou spelen, veranderde niets aan de uitslag maar schudde zijn teamgenoten wel wakker in het Parc des Princes.

Volledig scherm Kylian Mbappé tijdens het duel met Bayern. © ANP / EPA

De fanatieke aanhang van PSG zong bij het begin van de tweede helft een zelfgemaakte variant van het liedje It's a heartache van Bonnie Tyler, merkte de krant op. Alsof het een waarschuwing betrof, want acht minuten later zette Kingsley Coman Bayern op voorsprong. ,,Dit was een kleine klap, maar niet groot genoeg om te verdrinken in een oceaan van tranen.” En dat kwam vooral omdat Mbappé zijn ploeg weer hoop gaf.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

