Bayern moet titelfeest uitstellen: St. Juste en Boëtius frustreren Rekordmeister

Omdat RB Leipzig de afgelopen week met 0-0 gelijkspeelde tegen 1899 Hoffenheim en midweeks met 2-1 verloor van FC Köln was de voorsprong van Bayern ineens fors uitgebreid tot tien punten met nog maar vier wedstrijden te gaan. Ondanks de bestuurlijke onrust die er heerst bij Bayern nadat coach Hansi Flick zijn vertrek aankondigde, kon vanmiddag dus 'gewoon’ weer de landstitel veilig gesteld worden. En, bepaald niet onbelangrijk, mét clubtopscorer Robert Lewandowski. De Pool, die dit seizoen al 35 goals maakte in de Bundesliga, was hersteld van zijn blessure en kan zodoende op jacht naar de veertig Bundesliga-goals. Iets wat alleen Gerd Müller lukte in het seizoen 1971/72.



Maar het werd vanmiddag niet de wedstrijd van Lewandowski en ook niet de wedstrijd van Bayern München. Het werd de wedstrijd van FSV Mainz 05, waar St. Juste een basisplek had en Boëtius in de 68ste minuut inviel. Op het moment dat Boëtius inviel, stond nog steeds de onwerkelijke 2-0 tussenstand op het scorebord. De nummer dertien van de Bundesliga, die vooraf slechts twee punten boven de gevarenzone stond, maakte na drie minuten namelijk al de 1-0 via Jonathan Bukardt. Hij verraste Manuel Neuer met een schot uit de draai.