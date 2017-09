Bayern met Robben treft Wolfsburg met Verhaegh

De opvolger van Andries Jonker, Martin Schmidt, hoopt op een stuntje in München in zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van Wolfsburg. Dinsdag kwam het thuis tegen Werder Bremen niet verder dan 1-1. Bazoer werd toen nog buiten de selectie gehouden.



Bij Bayern begint James Rodríguez op de bank. Dat is opvallend omdat de Colombiaanse huurling van Real Madrid dinsdag nog een groot aandeel had in de 0-3 zege op Schalke 04. Rodríguez maakte een doelpunt en was betrokken bij de twee andere doelpunten.



Mocht de thuisploeg vanavond winnen dan neemt het voorlopig de koppositie over van het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz. Bayern verzamelde in vijf wedstrijden twaalf punten, een puntje minder dan Dortmund.