Bayern met drie punten op zak van de sneeuw in Berlijn naar de zon in Qatar

In de twaalfde minuut had Robert Lewandowski al de kans om Bayern op voorsprong te zetten in de hoofdstad van Duitsland, maar de Poolse spits scoorde niet vanaf elf meter. De Pool wist zijn vorige zeventien strafschoppen wel te benutten. Lewandowski bleef daardoor op 24 treffers staan na twintig wedstrijden. Hij jaagt op het Bundesliga-record van Bayern-icoon Gerd Müller, die 40 keer scoorde in het seizoen 1971/1972. Op aangeven van Thomas Müller schoot de Franse vleugelaanvaller Kingsley Coman negen minuten later wel raak. Daarna waren er nog wel genoeg kansen voor beide teams, maar gescoord werd er niet meer in de sneeuw in Berlijn. Koploper Bayern München (acht landstitels op rij) heeft nu tien punten meer dan nummer twee RB Leipzig, dat zaterdag op bezoek gaat bij hekkensluiter Schalke 04.



Bayern München vliegt om 23.30 uur al vanaf de luchthaven van Berlijn naar Qatar. Daar speelt de winnaar van de Champions League komende maandag tegen de Egyptische topclub Al Ahly in de halve finale van het WK voor clubs. In de finale wacht voor de winnaar komende donderdag het Braziliaanse Palmeiras (de kersverse winnaar van de Copa Libertadores) of het Mexicaanse Tigres, dat in de vorige ronde al afrekende met Ulsan Hyundai uit Zuid-Korea. De Nederlandse verdediger Dave Bulthuis kon in die wedstrijd niet voorkomen dat de Franse spits André-Pierre Gignac twee keer scoorde en Tigres zo naar de halve finale schoot. Bayern werd in 1976, 2001 en 2013 al wereldkampioen voor clubs.