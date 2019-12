Bayern legt Klaassen's Werder op de pijnbank, Bosz ziet offday Leverkusen

Milot Rashica, oud-speler van Vitesse, was lange tijd een plaag voor de trage Jérôme Boateng. De eenzame aanvaller van Werder liep de Bayern-verdediger er in de counter veelvuldig uit. De Kosovaar schoot de bal bij één van die uitbraken snoeihard in de bovenhoek.



Bayern kreeg voldoende kansen om iets aan die achterstand te doen, maar met name topscorer Robert Lewandowski had het vizier niet op scherp. Pas in de laatste minuut van de eerste helft tikte Philippe Coutinho na fraai voorbereidend werk van Joshua Kimmich en Serge Gnabry van dichtbij binnen. In de bijgetrokken vier minuten maakte Lewandowski ook nog de 2-1.



Na rust ging het gemakkelijker bij Bayern. Coutinho en Lewandowski scoorden elk nog een keer, de Braziliaan met een schitterende lob en de Pool na een combinatie met Thomas Müller. Voor Lewandowski betekende het alweer zijn 53ste goal in kalenderjaar 2019, een evenaring van zijn persoonlijk record uit 2017. Achter Gerd Müller (508 goals) is ‘Lewa’ met 220 goals nu tweede op de alltime topscorerslijst van Bayern.



Aangever Müller deed zelf ook nog een duit in het zakje tegen het lamgeslagen Werder, dat de nederlaag nog veel hoger uit had kunnen zien vallen. De mooiste van de middag werd echter voor het laatst bewaard: man van de wedstrijd Coutinho krulde de 6-1 vanaf een meter of twintig wonderschoon in de kruising.