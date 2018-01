Bayern knokt zich volledig terug na dramatische start

Met Arjen Robben in de basis begon Bayern dramatisch aan het duel met middenmoter Hoffenheim. Via Mark Uth kwamen de bezoekers na nog geen twee minuten op 0-1 en een minuut later leek het drama voor Bayern compleet toen Hoffenheim een strafschop kreeg. Serge Gnabry miste echter de kans van elf meter, maar nog geen tien minuten later scoorde Gnabry wél: 0-2.



Een matig Bayern leek wakker na de tweede tegentreffer en wist nog voor de pauze naast Hoffenhein te komen: Robert Lewandowski maakte na twintig minuten de 1-2 en vier minuten later scoorde Jerome Boateng na een assist van Robben.



Na de pauze had Bayern München de controle en wist de ploeg van Jupp Heynckes de wedstrijd naar zich toe te trekken door doelpunten van Kingsley Coman en Arturo Vidal. Invaller Sandro Wagner schoot in blessuretijd de eindstand op het bord: 5-2. Robben werd na 77 minuten vervangen.



Dankzij de zege komt Bayern op vijftig punten in de Bundesliga. Een zesde landstitel op rij is heel dichtbij voor de Rekordmeister.