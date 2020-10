Bayern en Dortmund winnen allebei, Dost en Chong spelen gelijk

Vijf verdachten aange­klaagd voor moord op aanvoerder Zuid-Afrikaanse team in 2014

27 oktober Vijf mannen zijn aangeklaagd voor de moord op doelman en aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse nationale voetbalteam Senzo Meyiwa. De keeper werd in 2014 doodgeschoten en de politie is er na bijna zes jaar in geslaagd verdachten te arresteren en voor de rechtbank te krijgen.