Bayern dankzij Lewandowski op koers voor zesde hoofdprijs op rij

Bayern had de overwinning tegen de recordkampioen van Egypte, winnaar van de Afrikaanse Champions League, te danken aan Robert Lewandowski. Na ruim een kwartier scoorde hij na een aanval over meerdere schijven.

Zesde prijs

,,We mogen tevreden zijn”, reageerde Lewandowski. ,,Het was beter geweest als dat tweede doelpunt wat eerder was gevallen. Maar ons doel is voor de zesde keer op rij een hoofdprijs te winnen. Wat dat betreft liggen we nog op schema.”