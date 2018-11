Batshuayi vervangt Lukaku tegen IJsland

,,Michy mag starten en hij verdient dat ook. Bij ons speelt hij altijd op hoog niveau. In een wedstrijd zoals die van donderdag kunnen we zijn kwaliteiten altijd gebruiken. Mijn beslissing is gebaseerd op de vorm die hij hier toont op training'', aldus bondscoach Roberto Martínez over Batshuayi, die in Spanje momenteel weinig aan voetballen toekomt.