Bastian Schweinsteiger (35) stopt met voetballen

De Duitse middenvelder speelde 500 duels voor Bayern München, 36 duels voor Manchester United, 92 duels voor Chicago Fire en 121 interlands voor Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd.



Schweini doorliep de jeugdopleiding van Bayern München, waarvoor hij in november 2002 zijn debuut maakte. Schweinsteiger groeit in München uit tot een clublegende, wordt acht keer landskampioen en wint in 2012 met zijn club de Champions League. Ook is de middenvelder ruim tien jaar lang een vaste waarde in de nationale ploeg van Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen wordt in Brazilië. Hij speelde liefst 38 wedstrijden op EK's of WK's, een record dat hij nu nog deelt met Cristiano Ronaldo.



In 2015 haalt Louis van Gaal hem naar Manchester United. Een gelukkig huwelijk wordt dat niet, waarop Schweinsteiger in 2017 de overstap maakte naar Chicago Fire. Voor die club speelt Schweinsteiger nog drie seizoenen in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Met zijn club plaatste hij zich niet voor de play-offs, waardoor hij zondagavond zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Chicago Fire won daarin met 2-5 bij Orlando City. Schweinsteiger speelde de laatste maanden van zijn loopbaan als centrale verdediger.