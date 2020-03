Basisplaats Frenkie de Jong in Clásico

Bundesliga Leverkusen van Bosz houdt Leipzig in topper op gelijkspel

17:22 Bayern München is in de Bundesliga drie punten los van naaste belager RB Leipzig. De nummer 2 in de Bundesliga kreeg in een Duitse topper dé ploeg in vorm, het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz, op bezoek en bleef steken op 1-1.