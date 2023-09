Basisklanten Luka Ivanusec en Josip Sutalo blijven met Kroatië op koers voor groepswinst in EK-kwalificatie

Kroatië kwam al na veertien minuten op voorsprong. Andrej Kramaric bracht op aangeven van Manchester City-verdediger Josko Gvardiol de 0-1 op het scorebord. De arbitrage dacht aan buitenspel, maar de VAR keurde de treffer goed. Eenvoudig was het vervolgens echter niet voor de Kroaten. Hoewel de ploeg van Ivanusec en Sutalo de betere ploeg was en nauwelijks in de problemen kwam, moest het tot het laatste fluitsignaal blijven vrezen voor een gelijkmaker.