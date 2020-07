Basisdebutant Struijk met kampioen Leeds te sterk voor Cocu, Roos en Rooney

Pascal Struijk maakte zijn basisdebuut bij Leeds United. De twintigjarige Struijk (1,90 meter) is een linksbenige centrale verdediger, maar speelde vandaag als controlerende middenvelder. Dat deed hij afgelopen donderdag ook al in het laatste halfuur in de thuiswedstrijd tegen Barnsley, die met 1-0 werd gewonnen. In december mocht Struijk al twee keer kort voor tijd invallen in de thuiswedstrijden tegen Hull City (2-0) en Cardiff City (3-3).



De drievoudig jeugdinternational van Oranje onder 17 (duels in 2016) werd op 11 augustus 1999 geboren in het Belgische Deurne, nabij Antwerpen. Op zijn derde verhuisde zijn ouders weer terug naar Den Haag. Daar speelde Struijk van zijn zevende tot zijn zeventiende voor ADO Den Haag, tot Ajax hem in 2016 oppikte. Na anderhalf jaar op De Toekomst maakte Struijk in januari 2018 de overstap naar Leeds United, waar hij dit seizoen aanvoerder was van de beloftenploeg. Sinds december zat Struijk altijd bij de wedstrijdselectie van het eerste van Leeds United, waar hij een contract heeft tot medio 2022.