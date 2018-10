Basaksehir grijpt koppositie in Turkije

Valverde mijdt favorieten­rol: ‘Real juist nu een lastige ploeg’

17:10 Ernesto Valverde is niet blij dat FC Barcelona juist nu Real Madrid treft. Dat liet de trainer zaterdag blijken tijdens een ontmoeting met de pers in aanloop naar de topper van zondag. ,,Hoe zwaarder gewond, hoe gevaarlijker Real Madrid is'', aldus Valverde.