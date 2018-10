Barkley redt Chelsea in slotseconden tegen geplaagd ManUnited

In de eerste helft had het er nog geen schijn van dat United ook maar aanspraak ging maken op de overwinning. Vanaf het begin was het duidelijk waarvoor ze naar Londen waren gekomen: Chelsea laten komen en gokken op de omschakeling. Van beide kanten was het geen sprankelend eerste bedrijf, maar het was de thuisploeg dat als eerste tot scoren kwam. Na een door Luke Shaw makkelijk weggegeven hoekschop kopte centrale verdediger Antonio Rüdiger binnen. Hij profiteerde van een fout van Paul Pogba, die hem wel erg makkelijk liet lopen.



Anthony Martial draaide de score in de tweede helft eigenhandig om. Allereerst in de 55ste minuut met een scrappy goal. Kepa wist in eerste instantie redding te brengen maar een paar tellen later lag de bal in het net. De winnende treffer kwam iets meer dan een kwartier later opnieuw van de voet van de Fransman. Met een fraaie knal in de verre hoek verschalkte hij de Spaanse goalie.



Maar in de 96ste minuut was daar Ross Barkley die de ongeslagen status van de ploeg van Maurizio Sarri wist te redden. Na de goal rende een uitzinnige Marco Ianni, een van de Italiaanse assistenten van Sarri, naar de dug-out van United om José Mourinho uit te lokken. Die was daar niet van gediend en reageerde fel. Na afloop zei de Portugees dat het snel was uitgesproken en de assistent inmiddels zijn excuses had aangeboden.



Door het puntverlies van Chelsea, krijgen mede-koplopers Manchester City en Liverpool later vandaag de kans om een klein gaatje te slaan met The Blues. Arsenal en Tottenham Hotspur kunnen op gelijke hoogte komen met Chelsea. United blijft vooralsnog steken op de achtste plek in de Premier League.