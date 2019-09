Barcelona zonder geblesseerde Messi tegen Getafe

Real is voorzich­tig met Rodrygo

16:02 Trainer Zinédine Zidane is voorzichtig met Rodrygo. Hij neemt het Braziliaanse talent niet op in zijn selectie voor de beladen stadsderby van morgen met Atlético Madrid. De aanvaller komt dit weekeinde in actie voor het tweede team van Real Madrid, dat op het derde niveau van Spanje speelt.