Barcelona-wonderkind Lamine Yamal (net 16 jaar) debuteert met doelpunt voor Spaanse ploeg

Yamal loste Pablo Gavi af als jongste speler in het Spaanse voetbalelftal. De 16-jarige aanvaller van FC Barcelona verving vanavond in de EK-kwalificatiewedstrijd bij Georgië kort voor rust de geblesseerd uitgevallen Dani Olmo, de spelmaker van RB Leipzig.



Yamal is pas 16 jaar en 57 dagen oud. Gavi debuteerde twee jaar geleden bij Spanje. De ploeggenoot van Yamal bij Barcelona was toen 17 jaar en 62 dagen. Yamal debuteerde in april op 15-jarige leeftijd voor FC Barcelona in de Spaanse competitie. Yamal staat nu op vijf duels in de hoofdmacht van Barcelona. Daar wacht hij nog op zijn eerste doelpunt, maar gaf hij al wel twee assists.