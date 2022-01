Barcelona-voorzitter Joan Laporta klaagt voorgangers aan; OM start onderzoek

Sevilla en Real Betis voeren achter Real Madrid hevigste strijd in tijden uit

Waar Real Madrid in Spanje op weg lijkt naar de 35ste landstitel, is daarachter een heftige strijd losgebarsten tussen de twee clubs uit Sevilla. Na een beladen derby in de beker is de spanning tussen de nummers 2 en 3 van La Liga nog hoger opgelopen dan normaal.

24 januari