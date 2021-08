Barcelona verliest met De Jong en Depay oefenduel van Salzburg

Louis van Gaal wil bij Oranje geen tijd verliezen: ‘Focus meteen op spelers en de aanpak’

12:19 Louis van Gaal kijkt uit naar zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. ,,Oranje is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal. Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen”, aldus de 69-jarige oefenmeester.