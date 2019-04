Barcelona spaart Real Sociedad en houdt Atlético op afstand

Jordi Alba maakte in de 64ste minuut het winnende doelpunt. Lionel Messi verzorgde de assist. Twee minuten eerder had Juanmi namens de bezoekers de gelijkmaker op zijn naam gezet. Op slag van rust had Clément Lenglet de score geopend namens de thuisploeg, die vele kansen onbenut liet. Barcelona plaatste zich afgelopen dinsdag met een thuiszege op Manchester United (3-0) overtuigend voor de halve finales van de Champions League. Daarin is Liverpool de tegenstander. Atlético boekte eerder op de dag een benauwde zege bij middenmoter Eibar (0-1). In de 85ste minuut maakte Thomas Lemar het verlossende doelpunt uit een fraaie aanval.

Barça is nog zes punten verwijderd van een nieuwe landstitel. Als de ploeg dinsdag zelf wint van Deportivo Alaves en een dag later Atletico onderuit ziet gaan tegen Valencia dan kan het al de titel vieren. Anders kan Barcelona het feest komende zaterdag in eigen huis tegen Levante vieren. Het zou de 26ste titel uit de historie betekenen. Real Madrid is recordhouder met 33 landskampioenschappen.



,,We willen nu zo snel mogelijk kampioen zijn’', benadrukte Alba, met de Champions League in zijn achterhoofd. ,,Het lijkt er misschien op dat het allemaal makkelijk is gegaan, omdat wij nu zo’n grote voorsprong hebben, maar de mensen mogen niet vergeten hoeveel energie we daarin hebben gestopt.’’