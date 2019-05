Barcelona sluit seizoen af met gelijkspel in Eibar: fouten Cillessen, goals Messi

FC Barcelona sloot de competitie vanmiddag af met een 2-2 gelijkspel bij Eibar, de kleine club uit Baskenland die voor het vijfde seizoen op rij knap in La Liga blijft. Na de negende plaats van vorig seizoen eindigt Eibar nu als twaalfde. In de laatste wedstrijd van het seizoen in Spanje opende Marc Cucurella in de twintigste minuut de score door Jasper Cillessen in de korte hoek te verrassen. Cillessen zag er ook niet goed uit bij de goal van Pablo de Blasis kort voor rust, maar in de 31ste en 32ste minuut had Messi al twee keer op fraaie wijze gescoord. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, al was er nog wel een gigantische kans voor Cucurella tien minuten voor tijd. FC Barcelona eindigt het seizoen op 87 punten: elf meer dan Atlético Madrid en negentien meer dan Real Madrid, dat vanmiddag tegen Real Betis (0-2) voor de twaalfde keer dit seizoen verloor in La Liga.

Grens van 50 goals

Het is voor Messi de zesde keer dat hij de grens van 50 goals in een seizoen voor FC Barcelona bereikt. Messi scoorde dit seizoen tot op heden 36 keer in La Liga, twee keer in de Copa del Rey en twaalf keer in de Champions League. In het seizoen 2011/2012 maakte Messi alleen in de Spaanse competitie al vijftig goals, naast 23 goals in de andere toernooien.



Volgende week zaterdag (20.45 uur) wacht in Sevilla nog de finale van de Copa del Rey tegen Valencia, dat gisteren als vierde eindigde in de Spaanse competitie.



Met zijn twee goals tegen Eibar heeft Messi zijn zesde Gouden Schoen ook vrijwel zeker binnen. Hij staat nu op 36 competitiegoals, vier meer dan het Franse toptalent Kylian Mbappé (20) van Paris Saint-Germain. Mbappé speelt komende vrijdag in de laatste speelronde in de Ligue 1 nog uit bij Stade Reims.



De meest trefzekere seizoenen van Messi:

2011/2012: 73 goals in 60 duels

2012/2013: 60 goals in 50 duels

2014/2015: 58 goals in 57 duels

2010/2011: 53 goals in 55 duels

2016/2017: 54 goals in 52 duels

2018/2019: 50 goals in 49 duels