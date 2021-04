Barcelona kan bij zege Atlético van troon stoten

Onderzoek naar Zlatan: ‘Zijn ‘last dance’ op het EK kan in gevaar komen’

28 april De UEFA is een onderzoek gestart naar de vermeende financiële banden van Zlatan Ibrahimovic (39) met een gokkantoor en het vraagstuk of dat toegestaan is. Drie vragen en antwoorden over de nieuwe ontwikkelingen in de zaak rondom de 39-jarige Zweed.