Barcelona heeft ervaren kracht terug in selectie voor duel met PSG

Oud-ADO-spe­ler onthult: ‘Ik pikte de schoenen van Rio Ferdinand en Wayne Rooney’

13:59 Ravel Morrison, die dit seizoen vijf duels speelde voor ADO Den Haag, heeft in een podcast van Rio Ferdinand teruggeblikt op zijn tijd bij Manchester United. De inmiddels 28-jarige Jamaicaan was openhartig in gesprek met de oud-verdediger van The Red Devils, en gaf toe dat hij eens de schoenen van hem en Wayne Rooney stal om voor zijn familie te zorgen.