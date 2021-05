Barcelona heeft beet: Sergio Agüero eerste versterking voor volgend seizoen

Agüero hoopte afgelopen weekend in stijl afscheid van Manchester City te nemen door de Champions League-finale te winnen van Chelsea. Helaas voor de Argentijn was het Chelsea dat de Cup met de Grote Oren pakte. Zo kwam er geen droomafscheid voor de Argentijnse spits die op 2 juni 33 jaar wordt. Agüero speelde de afgelopen tien jaar voor Manchester City en won zo'n beetje alle prijzen behalve dus die ene belangrijke Europese prijs: de Champions League.



Met de komst van Agüero zal Barcelona ook hopen op een langer verblijf van Lionel Messi in Camp Nou. Het contract van Messi loopt deze zomer af, maar de Catalanen zijn in onderhandeling over een nieuw contract. Nadat Messi's goede vriend Luis Suárez vorig jaar naar Atlético Madrid vertrok, komt met Agüero nu een andere goede vriend van Messi naar Barcelona. De twee kennen elkaar al vanuit hun jeugd.



Na Agüero moeten onder anderen ook Georginio Wijnaldum en Memphis Depay transfervrij naar Barcelona gehaald worden. De vraag is nog altijd of Ronald Koeman de trainer is die met Agüero aan de slag mag. De intentie van president Joan Laporta is om de Nederlander te vervangen, maar een geschikte opvolger is er nog niet.



Om 18.00 uur zal Agüero zijn contract tot medio 2023 ondertekenen. Daarin staat een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro. Om 19.00 uur volgt er een persconferentie met de Argentijn, die het afgelopen Premier League-seizoen vier keer scoorde in twaalf wedstrijden voor Manchester City.