Barcelona en Manchester United in evenwicht na spektakelstuk in Camp Nou

met video Warren Zaï­re-Emery, 16-jarig toptalent Paris Saint-Ger­main schrijft Champions Lea­gue-historie

Wat deed jij toen je zestien jaar was? Nou, Warren Zaïre-Emery speelt vanavond op die leeftijd namens Paris Saint-Germain in de knock-outfase van de Champions League tegen Bayern München. Daarmee is hij de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van het miljardenbal.