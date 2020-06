Barcelona-coach Setién verwacht De Jong snel weer terug

Fans weer welkom bij voetbal en honkbal in Japan

10:38 Bij wedstrijden in de hoogste klassen van het Japanse honkbal en voetbal zijn vanaf 10 juli weer fans welkom. Nadat net als in de rest van de wereld het coronavirus de sport had stilgelegd, begon vorige week in Japan de professionele honkbalcompetitie NPB weer terwijl de voetballers in de J-League op 4 juli aftrappen.