Barcelona-coach Setién ontkent slechte relatie met sterspelers

De Jong nog steeds niet fit en mist topper tegen Atlético

12:26 FC Barcelona moet het ook morgen in de topper tegen Atlético Madrid stellen zonder Frenkie de Jong. De middenvelder is herstellende van een spierblessure. De Jong ontbreekt in de selectie van 23 spelers die trainer Quique Setién formeerde voor het duel in Camp Nou met de nummer 3 van de Spaanse voetbalcompetitie, dat om 22.00 uur begint.