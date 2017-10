Barcelona blijft aan kop na zege op Las Palmas in leeg Camp Nou

FC Barcelona heeft in een leeg Camp Nou Las Palmas met 3-0 verslagen. De Catalanen blijven daardoor ongeslagen koploper in de Spaanse competitie met een voorsprong van vijf punten op nummer twee Sevilla.

Barcelona had gevraagd om uitstel vanwege de rellen in Catalonië rond het referendum over onafhankelijkheid. Na overleg werd besloten om toch te gaan voetballen, maar dan zonder publiek, liet de club weten, nadat voor uitstel geen toestemming was verkregen.

Vlak na rust opende Sergio Busquets met het hoofd de score voor de thuisploeg. Daarna was het twee keer de beurt aan Lionel Messi. Op aangeven van Denis Suárez omspeelde de Argentijn de doelman van Las Palmas en tikte hij de 2-0 binnen. Na een assist van Luis Suárez zorgde Messi voor de 3-0-eindstand.

Andrés Iniesta, die in de tweede helft was ingebracht door coach Ernesto Valverde, moest vlak voor tijd geblesseerd het veld verlaten. De ernst van de blessure is nog niet bekend.

Referendum

Het 'spookduel' in Camp Nou stond helemaal in het teken van het verboden referendum. Las Palmas had in de aanloop naar het duel aangekondigd met een logo van de Spaanse vlag op de shirts te spelen.

Voormalig Barcelona-speler Xavi liet in een videoboodschap weten het beschamend te vinden wat er zondag in Catalonië gebeurde. ,,Het is onacceptabel dat mensen niet mogen stemmen in een democratisch land. Al mijn steun gaat uit naar de mensen die vreedzaam hun recht om te stemmen willen uitoefenen.''

