Barça vol vertrouwen en optimisme richting ManUnited: 'We hebben de perfecte positie voor Frenkie gevonden’

Coupe de France PSG ligt uit Franse beker, Zakaria Aboukhlal trefzeker bij Toulouse met nóg een Nederland­se debutant

Olympique Marseille heeft Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de achtste finales van de Coupe de France. De nummer 2 van de Franse competitie was in het eigen Orange Vélodrome met 2-1 te sterk voor de koploper.

8 februari