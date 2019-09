Barça met pijn en moeite langs Villarreal

De Jong had voor de eerste keer dit seizoen in La Liga een reserverol bij Barcelona. Amper een dag eerder verbleef hij nog in Milaan voor het jaarlijkse FIFA-gala. De ex-Ajacied werd in Milaan gepresenteerd als middenvelder in het FIFA-sterrenteam van het jaar. Hij mocht tegen Villarreal in de 63ste minuut invallen voor Sergio Roberto, maar kon in het laatste halfuur geen hoofdrol opeisen.