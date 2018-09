Barça loopt met tien man averij op in verhitte derby

Vijf minuten later kwam Barcelona alsnog in de problemen. Lenglet hief zijn elleboog in duel met Pere Pons en raakte zijn tegenstander in het gezicht. De scheidsrechter oordeelde, na het zien van de beelden, dat het een bewuste beweging was waardoor Barça met tien man verder moest. Het duel was bij vlagen sowieso hard. In totaal trok scheidsrechter Jesús Gil Manzano liefst negen kaarten.