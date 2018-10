Barça houdt adem in bij blessure Messi

Messi kreeg aanvankelijk een flink drukverband om zijn rechter bovenarm, maar haakte daarna met een van pijn vertrokken gezicht toch af. Messi was na een duel ongelukkig op zijn arm terecht gekomen en is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de blessure is, is nog niet duidelijk.



Op het moment dat Messi zich liet vervangen, leidde Barcelona al met 2-0. De aanvoerder nam zelf het tweede doelpunt voor zijn rekening en gaf de assist bij de openingstreffer van Coutinho.



Volgende week staat voor Barça de kraker tegen Real Madrid op het programma, El Clásico genaamd. Eerder deze week spelen de Catalanen de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Beide ploegen zitten met PSV en Spurs in één poule.