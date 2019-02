Barça en Ajax opgepast: Solari geeft Real nieuw gezicht na afgang in vorige Clásico

Drie seizoenen op rij won Real Madrid de Champions League, maar na het vertrek van Zinedine Zidane bleek de honger naar succes snel verdwenen. Julen Lopetegui kreeg een uitgebluste ploeg niet aan de praat en werd een dag na de pijnlijke 5-1 in Camp Nou (28 oktober 2018) ontslagen bij Real Madrid. Twee dagen na het ontslag van Lopetegui werd Solari doorgeschoven vanuit beloftenteam Real Madrid Castilla. De Argentijn werkte al sinds 2013 als jeugdtrainer bij De Koninklijke en durfde het aan om grote namen te passeren en jonge spelers de kans te geven. Onder leiding van Solari werden voorlopig 18 van de 23 duels gewonnen en kreeg Real een nieuw gezicht. De vraag is: krijgen zij komende maand ook de kans tegen FC Barcelona (3x), Atlético Madrid en Ajax (2x)? Zes talenten voorgesteld.

Marcos Llorente (24)

Marcos Llorente is al heel zijn leven fan van Real Madrid, de club uit zijn geboortestad. Dat is niet zo vreemd: zijn vader Paco Llorente speelde 106 duels voor de hoofdmacht van Real. En zijn oom was niemand minder dan de inmiddels 85-jarige Francisco Gento, die met Real maar liefst zes keer de Europa Cup 1 won en in actie kwam in 428 competitiewedstrijden. En dan is de opa van zijn moederskant ook nog eens Ramón Grosso, die 265 wedstrijden uitkwam voor de club. Dus ja, het Real-virus zit er diep in bij Marcos Llorente. De controlerende middenvelder speelt al sinds zijn dertiende bij de club. Twee jaar terug werd hij een seizoen uitgeleend aan Deportivo Alavés. Dit seizoen breekt hij door bij Real. In december stond hij in La Liga driemaal in de basis. Ook in de Champions League verscheen hij tweemaal aan de aftrap. De lichtvoetige (1,82 meter/62 kilo) middenvelder speelde op 22 december 2018 ook de finale voor het WK voor clubteams, die Real met 4-1 won van Al-Ain. Llorente scoorde eenmaal en werd verkozen tot man of the match.

Volledig scherm Marcos Llorente. © Getty Images

Sergio Reguilón (22)

Ook linksback Sergio Reguilón is geboren in Madrid. Hij dient de club al vanaf zijn achtste jaar. Hij moest wel even geduld hebben eer hij een kans kreeg in het eerste. Van 2015 tot 2017 werd hij uitgeleend aan Logronés, in de tweede divisie. Vorig seizoen speelde hij in Real Madrid B, onder leiding van Santiago Solari. Deze trainer schoof in oktober vorig jaar door naar de hoofdmacht en was de kwaliteiten van Reguilón niet vergeten. De linksachter werd overgeheveld naar de A-groep en kwam dit seizoen al tot 8 duels in La Liga. Ook debuteerde hij in de Champions League. De Spaande krant Marca vroeg zich gisteren af of Reguilón wellicht routinier Marcelo al is voorbijgestreefd. Want met Reguilón in de ploeg wint Real vaker dan met Marcelo. Alleen zijn schat aan ervaring en zijn status pleiten nog voor Marcelo, aldus de krant, die hoe dan ook vindt dat de snelle opmars van Reguilón zijn coach met een luxeprobleem opzadelt.

Volledig scherm Sergio Reguilón. © Getty Images

Vinícius Júnior (18)

Volledig scherm Vinícius Júnior. © Getty Images Een aanvaller met lef, onvoorspelbaar in zijn acties, iemand die iets losmaakt met zijn onbevangen spel. Vinícius doet met zijn techniek, dribbels en spelplezier denken aan zijn landgenoten Ronaldinho en Neymar, die uitkwamen voor de rivaal uit Barcelona. In Madrid zijn ze nu al gek van de 18-jarige Braziliaan, die in de zomer overkwam van Flamengo. Hij tekende al op 23 mei 2017 voor de Spaanse topclub, toen hij nog 16 jaar was, maar mocht volgens de regels pas op zijn 18de daadwerkelijk de overstap maken. Real Madrid betaalde liefst 46 miljoen euro voor Vinícius, waardoor hij na Neymar meteen de duurste Braziliaanse voetballer ooit werd. De linksbuiten begon dit seizoen nog in Real Madrid Castilla. Onder trainer Julen Lopetegui kwam hij tot slechts 12 minuten in het eerste, maar na diens ontslag ging het snel. Solari ziet het helemaal zitten in Júnior. En hij niet alleen, volgens de trainer. ,,De ervaren spelers van Real houden van Vinícius en helpen hem,” zei hij. De Brazilaan speelde intussen twintig wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij drie keer scoorde en al tien assists gaf. Het lijkt een kwestie van tijd voor hij Gareth Bale en Marco Asensio passeert in de pikorde, als dat al niet het geval is.

Álvaro Odriozola (23)

Dani Carvajal is al zes jaar de vaste rechtsback van Real Madrid, maar in de zoektocht naar een talentvolle back-up kwam Real afgelopen zomer uit bij Álvaro Odriozola. De 23-jarige rechtsback uit San Sebastián kwam afgelopen zomer voor 30 miljoen euro over van Real Sociedad, waar hij vijftig competitieduels speelde. Odriozola speelde dit seizoen al zestien duels in alle competities. In het begin was de kleine Bask nog wat gespannen vanwege het veeleisende publiek in Bernabéu, maar in zijn laatste wedstrijden liet Odriozola zijn kwaliteiten als opkomende back zien. Carvajal (27) staat nog tot 2022 onder contract bij Real, dus voorlopig lijkt Odriozola geduld te moeten hebben.

Volledig scherm Alvaro Odriozola of Real Madrid NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES © BSR Agency

Dani Ceballos (22)

Dani Ceballos staat in Spanje te boek als een van de meest veelbelovende talenten. De 22-jarige spelmaker, die qua stijl lijkt op Isco, is een natuurtalent en werd op zijn achtste al gescout door Sevilla. Op zijn dertiende liet Sevilla hem gaan vanwege zijn problemen met bronchitis, maar op zijn vijftiende mocht Ceballos het gaan proberen bij Real Betis. Daar maakte Ceballos al op zijn zeventiende zijn debuut in de hoofdmacht en vanwege de degradatie naar de Segunda División kon hij daarna direct veel spelen. Ook na de promotie behield publiekslieveling Ceballos twee seizoenen zijn basisplaats bij Betis, tot onvrede van zijn concurrent Rafael van der Vaart. In de zomer van 2017 maakte Ceballos de overstap naar Real Madrid, nadat de contractonderhandelingen bij Betis waren stukgelopen. Vorig seizoen kwam Ceballos al tot 22 optredens (vooral invalbeurten), dit seizoen speelde hij al tot 28 wedstrijden.

Volledig scherm Dani Ceballos maakte op 13 januari de winnende goal tegen zijn oude club Real Betis. © Getty Images

Brahim Díaz (19)

Na de dramatische eerste seizoenshelft van Real Madrid schreeuwde het publiek en de Spaanse sportkranten om nieuwe namen bij De Koninklijke. Een grote aankoop kwam er net als in de zomer niet, wel een veelbelovend talent. Voor 17 miljoen euro werd de negentienjarige Brahim Abdelkader Díaz overgenomen van Manchester City. Die club pikte hem in januari 2014 op bij Málaga CF, de club uit zijn geboorteplaats. Díaz, die een Marokkaanse oma heeft, wordt gezien als een van de grootste talenten in Europa. Vanwege de enorme concurrentie kwam hij nog weinig aan de bak bij City, maar bij Real Madrid zijn de verwachtingen hoog voor de creatieve linkspoot. Díaz mocht tot nu tot drie keer kort invallen bij de club waar hij nu samenspeelt met zijn idool Isco, die hij tussen 2011 en 2013 van dichtbij in actie zag als ballenjongen bij Málaga.