Bale fit genoeg voor interlands Wales

Samenvatting Leicester City koploper in Premier League dankzij achtste penalty in acht duels

8 november Jamy Vardy miste vanmiddag in de 39ste minuut een penalty voor Leicester City, maar de aanvaller was 24 minuten daarvoor wel doeltreffend vanaf de stip. Daardoor won de ploeg van Brendan Rodgers nipt van Wolverhampton Wanderers (1-0) en is koploper in de Premier League.