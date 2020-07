Bakker in de basis bij PSG bij eerste wedstrijd in vier maanden

Oefenduel bij Le HavreMitchel Bakker staat vanavond in de basis bij Paris Saint-Germain, dat voor het eerst in vier maanden weer in actie komt. De twintigjarige linksback uit Purmerend staat aan de aftrap bij de oefenwedstrijd in en tegen Le Havre.

Paris Saint-Germain kwam op woensdag 11 maart voor het laatst in actie. In een leeg Parc des Princes won de ploeg van coach Thomas Tuchel toen met 2-0 van Borussia Dortmund, waarmee een plek in de kwartfinales van de Champions League werd veiliggesteld. Afgelopen vrijdag werd bij de loting bekend dat PSG het in die kwartfinale in Portugal mag gaan opnemen tegen Atalanta, de nummer drie van de Serie A.

Bakker maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain, waar hij dit seizoen tot nu toe 203 minuten in actie kwam: twee wedstrijden in de Coupe de France en 90 minuten in het competitieduel Amiens (4-4) op 15 februari. In de twee wedstrijden daarvoor zat Bakker al op de bank, bij alle overige duels zat hij niet bij de wedstrijdselectie.

Bakker vormt een verdediging met doelman Keylor Navas, Thilo Kehrer, Marquinhos en Presnel Kimpembe. Het middenveld bestaat uit Marco Verratti en Leandro Paredes. Voorin mogen Ángel Di María, Neymar, Mauro Icardi en Kylian Mbappé het gaan opnemen tegen de verdedigers van Le Havre Athletic Club, dat dit seizoen zesde werd in de Ligue 2. Er is vanavond ook publiek aanwezig in het Stade Océane in Le Havre, dat exact acht jaar geleden werd geopend en plaats biedt aan 25.000 toeschouwers.

Volledig scherm Mitchel Bakker bij de training van PSG op 25 juni. © EPA