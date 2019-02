Bahreinse voetballer na twee maanden vrij

De 25-jarige verdediger, die in zijn geboorteland nog een celstraf van tien jaar zou moeten uitzitten, keert na ruim twee maanden in de gevangenis terug naar Australië, waar hij voetbalt voor Pascoe Vale FC.

Al Araibi was eind november opgepakt op de luchthaven van Bangkok toen hij met zijn vrouw op huwelijksreis wilde gaan. Via Interpol liep een verzoek van Bahrein om de voormalige international op te pakken. Al Araibi zou daar vanwege vermeende vernieling van een politiebureau de gevangenis in moeten. Hij vreesde in Bahrein gemarteld te worden en geen eerlijk proces te krijgen, zo riep de voetballer vorige week toen hij met zijn voeten in de boeien werd voorgeleid bij een Thaise rechtbank.