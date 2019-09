AZ-uit in Europa League geldt als strafwerk voor Manchester United

Honda biedt zich aan bij AC Milan: ‘bel me als je me nodig hebt’

12:31 Keisuke Honda wil graag weer gaan voetballen. Zo graag, dat hij de sociale media gebruikt om zich her en der aan te bieden. De Japanse spelmaker stuurde vandaag via Twitter een bericht naar AC Milan, dat belabberd is begonnen aan het nieuwe seizoen.