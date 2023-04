AZ-opponent West Ham wint dankzij schorpioen-goal, Spurs zet zichzelf voor schut in Newcastle

Dramatische middag Tottenham

Na twee minuten was het vanmiddag al raak voor Newcastle United, waar Sven Botman opnieuw aan de aftrap verscheen. Het was Jacob Murphy die Hugo Lloris passeerde en datzelfde deed Joelinton in de zesde minuut. Weer drie minuten later was het opnieuw Murphy die doel trof.

Kort na rust reed Harry Kane iets terug namens de bezoekers, die met Newcastle verwikkeld zijn in een strijd om een Champions League-ticket. Newcastle was verantwoordelijk voor het slotakkoord. Callum Wilson maakte er nog 6-1 van. ,,Dit is beschamend”, zei doelman Hugo Lloris van Tottenham. ,,We moeten onze excuses aanbieden aan onze fans. In geen enkel opzicht waren we opgewassen tegen de spelers van Newcastle United. We waren in alle opzichten te slecht en te laat. Hoewel het na rust beter ging is dit bijzonder pijnlijk. Met tactiek heeft dit niets te maken. We hebben er gewoon niet voor gevochten.”