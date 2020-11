AZ-opponent Real Sociedad wint zesde competitieduel op rij

Real Sociedad was vanaf de start een maatje groter dan de als zesde geplaatste promovendus, maar kon het overwicht lange tijd niet in een voorsprong omzetten. Tot twee keer toe werd een Baskisch doelpunt door scheidsrechter Xavier Estrada geannuleerd vanwege buitenspel, voordat daar in de 65ste minuut dan eindelijk de voorsprong was. Met een wereldredding hield Cadiz-doelman Jeremias Ledesma aanvankelijk de inzet van Mikel Oyarzabal uit het net, maar nog geen minuut later moest hij toch vissen toen Alexander Isak tussen drie verdedigers binnen kon koppen: 0-1 en bij die stand bleef het.



Zo gaat de ploeg uit San Sebastian weer alleen aan kop in de competitie, drie punten voor Atlético Madrid dat wel nog twee wedstrijden meer te spelen heeft. In de groepsfase van de Europa League deelt Sociedad de leiding met Napoli en AZ, dat donderdag dus de tegenstander is.