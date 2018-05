Ayoub en Labyad niet naar WK met Marokko, Mazraoui op reservelijst

Marokko zit bij het WK in poule B met Iran, Portugal en Spanje. Marokko speelt op vrijdag 15 juni in Sint-Petersburg eerst tegen Iran. Vijf dagen later volgt in het Luzhniki-stadion in Moskou de confrontatie met Europees kampioen Portugal. Weer vijf dagen later wacht in Kaliningrad de laatste poulewedstrijd tegen Spanje. op Het wordt voor Marokko de eerste WK-deelname sinds 1998.