Australiërs Goodwin en Birighitti opgeroepen voor play-off WK

De winnaar van de dubbele ontmoeting - Australië speelt 10 oktober de return in Sydney - treft een ploeg uit de CONCACAF-regio (Noord- en Midden-Amerika) voor een beslissende play-off om een WK-ticket.



Aanvaller Goodwin kreeg een uitnodiging voor zijn goede spel bij de Rotterdammers. Birighitti is een van de vier keepers in de spelersgroep voor Syrië. Terug in de ploeg is aanvoerder Mile Jedinak, die de vorige twee interlands miste door een blessure. Postecoglou heeft tevens Nikita Rukavytsya na drie jaar afwezigheid weer teruggehaald. Hij speelde zijn laatste interland in 2014, maar verdiende een herverkiezing door zijn goede spel bij het Israëlische Maccabi Haifa.