Aubameyang helpt Arsenal aan zwaarbevochten zege

De aanvaller uit Gabon scoorde na ruim een kwartier uit een fraaie aanval. Mesut Özil, die als aanvoerder mocht beginnen ondanks transfergeruchten, speelde linksback Sead Kolašinac vrij, waarna de verdediger de bal klaar legde voor Aubameyang: 1-0.



Arsenal kon voor rust echter niet doordrukken. Drie minuten na de pauze was het echter 2-0 door opnieuw een treffer van Aubameyang, die daarmee zijn seizoensaantal op twaalf bracht in de Premier League. Via Ashley Barnes scoorde Burnley nog wel de 2-1, maar Arsenal trok de zege op eigen veld over de streep. Invaller Alex Iwobi maakte in blessuretijd zelfs nog de 3-1.



Door de overwinning blijft Arsenal de top vier achtervolgen. The Gunners hebben nu 37 punten na achttien wedstrijden. Dat is evenveel punten als stadgenoot Chelsea, maar Arsenal heeft een wedstrijd meer gespeeld. Liverpool heeft 48 punten en evenveel wedstrijden gespeeld als Arsenal, terwijl Manchester City tweede staat met 44 punten uit zeventien duels.