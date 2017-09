Aubameyang begraaft droomtransfer naar Real Madrid

Paris St. Germain en AC Milan waren het dichtst bij het aantrekken van Aubameyang. Het vertrek van Patrick Kluivert als technisch directeur gooide echter roet in het eten: ,,Begin juli ontmoette ik Nasser Al-Khelaifi, de baas van PSG. Toen Antero Henrique vervolgens de nieuwe technische man werd, hoefden ze me niet meer."

Ook een terugkeer naar AC Milan, waar hij tussen 2007 en 2011 actief was, zat er niet in: ,,Ik vond het project daar erg interessant. Maar er waren verschillende redenen waarom het niet lukte."



Ondanks de teleurstelling presteert Aubameyang ook dit seizoen uitstekend bij Borussia Dortmund. De man uit Gabon scoorde vijf keer in vijf competitiewedstrijden. Borussia Dortmund gaat ongeslagen en zonder tegengoals aan de leiding in de Bundesliga.