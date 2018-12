Atlético voor even aan kop na zege op stuntploeg Alaves

Oud-PSV'er Santiago Arias vervulde een hoofdrol bij Atlético Madrid. De Colombiaan bereidde na 25 minuten de 1-0 van Nikola Kalinic op knappe wijze voor. Het was voor de Kroatische spits - vervanger van de langdurig geblesseerde Diego Costa - pas zijn eerste doelpunt in dienst van Atlético. Hij kwam afgelopen zomer over van AC Milan.



Na rust bleef het lang spannend totdat Antoine Griezmann voor opluchting zorgde in het Madrileense kamp. De aanvoerder schoot na een razendsnelle uitbraak eerst nog op de paal, maar tikte in de rebound wel raak. In de slotfase maakte middenvelder Rodri er zelfs 3-0 van.



Atlético Madrid, dat dit seizoen alleen van Celta de Vigo verloor, heeft net als Barcelona 28 punten, maar wel een duel meer gespeeld (15 om 14). Barcelona komt later vanavond nog in actie in de derby tegen Espanyol. Alaves staat vierde met 28 punten.