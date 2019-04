Atlético verkleint gat na inspiratieloos puntenverlies Barça

Video Juve blameert zich bij SPAL en stelt titelfeest uit

18:36 Juventus had zich voor de achtste keer op rij kunnen kronen tot kampioen van Italië, maar de Oude Dame ging verrassend onderuit. Degradatiekandidaat SPAL was met 2-1 te sterk voor Juve, dat met een B-ploeg aantrad. De titel is echter niet in gevaar; de voorsprong op Napoli bedraagt immers nog 20 punten.