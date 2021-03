Atlético-spelers krijgen schrik van hun leven: Dembélé zakt plots in elkaar op training

Samenvatting Dest en Messi geven Koeman mooi verjaar­dags­ca­deau: ruime zege in San Sebastián

22 maart FC Barcelona heeft de uitwedstrijd bij nummer vijf Real Sociedad met 1-6 gewonnen, de grootste overwinning sinds de komst van Ronald Koeman. Sergiño Dest maakte zijn eerste twee goals in La Liga, waarin het team van Koeman een achterstand van vier punten op koploper Atlético Madrid houdt. ,,Het team gelooft nu echt in zichzelf", zei Koeman, die al 18 competitieduels op rij ongeslagen is.