Atlético profiteert met late goal van Griezmann van misstap Barcelona

Barcelona speelde eerder op de dag 2-2 gelijk in het thuisduel tegen Celta de Vigo en dus was de opdracht voor Atlético helder: winnen en de marge met Barça verkleinen tot zes punten. De eerste tegenvaller op weg naar de driepunter kwam na een half uur voor de Madrilenen. Sociedad-speler Mikel Oyarzabal liep handig tegen doelman Jan Oblak op, waarna arbiter Santiago Jaime Latre resoluut naar de stip wees. Willian Jose verzilverde de strafschop: 1-1.

Moeite

Atlético, dat nog ongeslagen is in het huidige seizoen van de Priméra Division, had moeite om door de Sociedad-verdediging te breken. De ploeg van Simeone had dan ook een toevalstreffer van linksback Filipe Luis nodig om de stand gelijk te trekken. De Braziliaan schoot na ruim een uur een afvallende bal achter doelman Geronimo Rulli.